Продажу алкоголя ограничат еще по времени вплоть до запрета

Чекушки и мерзавчики, да и просто пиво будет сложнее купить. Госдума доработала проект ограничения продажи алкоголя в заведениях на первых этажах жилых многоквартирных домов, пишут «Ведомости».

Поправки предполагают, что региональные власти получат возможность ограничивать время продажи и распития алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Кроме того, на федеральном уровне будет установлено, что подобные заведения в жилых домах должны занимать более 20 кв. м. Также власти в регионах будут вправе регулировать нижний предел на местном уровне.

По словам Хинштейна, инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками» – торговыми точками на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам, площадь которых меньше 20 кв. м. Как правило, их создают, чтобы обойти запрет на ночную продажу алкоголя. В конце сентября в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о «наливайках». В первую очередь он ударит по мелким торговцам пивом, так как им невыгодно расширять площадь зала.