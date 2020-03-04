Бюджетников мотивируют регистрироваться на Госуслугах к 22 апреля

Сотрудники бюджетных учреждений Москвы получили задание – обеспечить явку на голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля.

В частности, руководство ГБУ «Жилищник района Новокосино» разослало работникам таблицу, в которую попросило вписывать людей, готовых принять участие в голосовании. И отмечать, есть ли у них «Единый личный кабинет» на сайте «Госуслуг», позволяющий голосовать дистанционно или без прописки при помощи «Мобильного избирателя», выяснили «Открытые медиа».

По информации сотрудников, которые хотят сохранить анонимность, такие таблицы получают не только работники «Жилищника», но и сотрудники других бюджетных учреждений во всех районах Москвы. Это подтверждает содержимое его переписки с действующим сотрудником ГБУ в другом административном округе. Сами же списки в ГБУ спускаются из местной управы.

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Привлекать к голосованию планируют и работников из сферы высшего образования. «Опрос о наличии аккаунта на портале ресурсов города Москвы» на прошлой неделе получили все сотрудники Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), — его возглавляет выдвигавший свою кандидатуру на выборах Мосгордумы от 6 округа единоросс Михаил Балыхин. О массовой рассылке «Открытым медиа» рассказал один из работников университета. По его словам, в опросе речь шла только о наличии аккаунта в «Госуслугах», а получателей также просили заполнить свои Ф. И.О. и адрес регистрации.

Перед выборами бюджетников опрашивают, планируют ли они идти на выборы. К примеру, перед выборами мэра Москвы в 2018 году люди тоже заполняли предварительные списки избирателей. Нынешние таблицы отличаются требованием указывать наличие учётной записи на «Госуслугах».

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«Это сигнал бюджетникам, что нужно будет прикрепляться к нужному участку, где работают „свои“ люди, либо голосовать электронно, а голосовать электронно без личного кабинета на „Госуслугах“ невозможно», — уверен член совета наблюдательного движения «Сонар» Владимир Егоров.

Эксперты считают, что власти задействуют максимальный набор средств для увеличения явки и ограничения наблюдения, в том числе — увеличенный срок досрочного и надомного голосования и недопуск независимых наблюдателей. Согласно опросу «Левада-центра», проведенному в конце февраля, сторонниками поправок к Конституции себя назвали не больше четверти респондентов. Большинство из них отметили, что не знакомы с текстом Основного закона.