Мишустин запретил экспорт медицинских масок

Юкио5540 Ущерб от действий собаки может составить не 1 тыс.долларов. На то и страхование, чтоб владельцу к... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Liolina Вот сами по своей органике и ходите, а нормальные люди брезгуют..... Города продвигают введение налога для владельцев собак

СКБ Контур Добрый день! В инструкции по ссылке есть все ответы https://www.kontur-extern.ru/support/faq/41/7... Выбираем систему отчетности от Контура

ДмитрийW вот мы и опять логически пришли к налогам (учёту собачников, расходов, и частичному финансировани... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Юкио5540 Как налог связан с отслеживанием? Стерилизация должна быть обязательной, чтоб не допускать бескон... Города продвигают введение налога для владельцев собак

titova-tlt вы декларацию сделали, должны ее подписать+печать поставить, а только потом по ТКС сдать и получи... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

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Юкио5540 Так владельцы собак и платят - причем платят дофига. И на деньги, которые они вносят в экономику,... Города продвигают введение налога для владельцев собак

НатальяС Когда уже экологические платежи в фнс переведут? Так запутали расчёт платы, что только фирмочки е... Утверждена новая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

НатальяС аналогичный случай был у сооснователя Facebook Эдуардо Саверина, который отказался от гражданства... Америка требует Тинькова. Экстрадиции и заключения не избежать?

Юкио5540 Все же не стоит сравнивать вора, лезущего в чужой двор и владельца таксы, которая спокойно идет п... Города продвигают введение налога для владельцев собак

lainara Согласна, тоже сегодня опробовала и приходится тыкать во все, чтобы понять по какому именно переп... На сайте ФНС заработал новый личный кабинет индивидуальных предпринимателей

Sigma_21 Чувствуется до боли знакомый стиль нового премьера: дотянуть с решением до последнего, а еще лучш... Обувному бизнесу дали отсрочку по обязательной маркировке

bestiya7460 У операторов ЭДО полный бардак: то роуминг подключи, то просто доки приходят, а в них нет чего-то... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

titova-tlt надо сделать такую РСВ, включить туда все данные по максимуму и отменить эти 6-НДФЛ, СЗВ-М, 2-НДФ... Форму РСВ опять хотят поменять. Но ФНС против

Юкио5540 Конечно, об этом и речь. Для них большую проблему составляют владельцы непонятных тварей с зубами... Города продвигают введение налога для владельцев собак

titova-tlt Кто нибудь задумывался, сколько времени тратят бухи на эту бесполезную форму 4-ФСС? Ради чего? Ра... Форму РСВ опять хотят поменять. Но ФНС против

Anton P. Это где ж такие извращения? "Живую" печать на декларации, сданные по ТКС?Там же есть квитанция о ... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

BPN Экстерн берет на себя сверку с бюджетом — раз в неделю отправляет запросы в налоговую и представл... Выбираем систему отчетности от Контура

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ДмитрийW а поймав, и вернув через вет-клинику, потерянную собаку можно будет заработать 10 т.р. себе в кар... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Чалдон Значит таким хозяевам и сейчас уже нельзя держать животных. Они, наверное, и прививок не ставят, ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Чалдон Бездомных отлавливать и усыплять. А стерилизованные убегашки не будут размножаться на улице. ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 Сматфоны не у всех есть. ))Бабульку под суд за болонку без ошейника. Понятно. Вы снимете и в поли... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW владельцы собак - производителей международного класса обычно адекватные люди, и для них, кстати,... Города продвигают введение налога для владельцев собак

19mart10 Конечно, ведь налоговая купит всем обязанным перейти на ЭДО компьютеры и 1С. А ничего что есть ор... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

Юкио5540 Обязательное страхование гражданской ответственности, кстати, очень полезно. Чтоб в случае чего))... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW видеокамеры есть в каждом смартфоне. Гуляет старушка с болонкой без ошейника - изъять собаку- анн... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 Прошу Вас поподробнее теперь описать критерии добросовестности. На мой взгляд Вы вообще не доброс... Города продвигают введение налога для владельцев собак