Клерк.Ру

Мишустин запретил экспорт медицинских масок

Россия ввела запрет на вывоз некоторых медицинских изделий, в том числе защитных масок и бинтов. Постановление правительства опубликовано на сайте официальных документов.

Кроме масок, в списке также указаны одноразовые костюмы химической защиты, респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, хирургические халаты и перчатки, марля и бинты.

Запрет действует до 1 июня 2020 года и не касается людей, вывозящих такие изделия для личного использования. Так же запрет не касается гуманитарной помощи.

Таки образом правительство пытается бороться с дефицитом медицинских товаров, который спровоцирован коронавирусом.

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