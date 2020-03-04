Мишустин запретил экспорт медицинских масок

Ущерб от действий собаки может составить не 1 тыс.долларов. На то и страхование, чтоб владельцу к...
Зачем ЭДО, например застройщику? Покупатели - физики. Поставщики-строительные компании, а это фор...
Вот сами по своей органике и ходите, а нормальные люди брезгуют.....
Добрый день! В инструкции по ссылке есть все ответы https://www.kontur-extern.ru/support/faq/41/7...
Скажите пожалуйста, рожать буду летом, по всем критериям под путинские попадаю, но я сейчас хочу ...
вот мы и опять логически пришли к налогам (учёту собачников, расходов, и частичному финансировани...
да ЭЦП-одна! А то дирехтор один, а у него 350 подписей!
Как налог связан с отслеживанием? Стерилизация должна быть обязательной, чтоб не допускать бескон...
вы декларацию сделали, должны ее подписать+печать поставить, а только потом по ТКС сдать и получи...
Назначили кота бороться с бедностью мышей?Владимир БояриновСТОУ кота была мечта:Досчитать в уме д...
Так владельцы собак и платят - причем платят дофига. И на деньги, которые они вносят в экономику,...
Когда уже экологические платежи в фнс переведут? Так запутали расчёт платы, что только фирмочки е...
а почему вы отвергаете возможность просто банкротства в силу рыночных причин, например снижения р...
аналогичный случай был у сооснователя Facebook Эдуардо Саверина, который отказался от гражданства...
Все же не стоит сравнивать вора, лезущего в чужой двор и владельца таксы, которая спокойно идет п...
Согласна, тоже сегодня опробовала и приходится тыкать во все, чтобы понять по какому именно переп...
Чувствуется до боли знакомый стиль нового премьера: дотянуть с решением до последнего, а еще лучш...
И вот тут монолитной стеной встал вопрос финансирования этой работы: мы в «Игумнов Групп» не имее...
У операторов ЭДО полный бардак: то роуминг подключи, то просто доки приходят, а в них нет чего-то...
надо сделать такую РСВ, включить туда все данные по максимуму и отменить эти 6-НДФЛ, СЗВ-М, 2-НДФ...
Конечно, об этом и речь. Для них большую проблему составляют владельцы непонятных тварей с зубами...
Кто нибудь задумывался, сколько времени тратят бухи на эту бесполезную форму 4-ФСС? Ради чего? Ра...
Это где ж такие извращения? "Живую" печать на декларации, сданные по ТКС?Там же есть квитанция о ...
И нормальные электронные подписи - одна для одного человека....
Экстерн берет на себя сверку с бюджетом — раз в неделю отправляет запросы в налоговую и представл...
Есть. Уже обкатывают ПО, и всех туда... ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 20.01.2020 N ЕД-7-12/26@ "О ПРОВЕДЕ...
а поймав, и вернув через вет-клинику, потерянную собаку можно будет заработать 10 т.р. себе в кар...
Значит таким хозяевам и сейчас уже нельзя держать животных. Они, наверное, и прививок не ставят, ...
Бездомных отлавливать и усыплять. А стерилизованные убегашки не будут размножаться на улице. ...
Сматфоны не у всех есть. ))Бабульку под суд за болонку без ошейника. Понятно. Вы снимете и в поли...
владельцы собак - производителей международного класса обычно адекватные люди, и для них, кстати,...
Конечно, ведь налоговая купит всем обязанным перейти на ЭДО компьютеры и 1С. А ничего что есть ор...
Обязательное страхование гражданской ответственности, кстати, очень полезно. Чтоб в случае чего))...
видеокамеры есть в каждом смартфоне. Гуляет старушка с болонкой без ошейника - изъять собаку- анн...
Прошу Вас поподробнее теперь описать критерии добросовестности. На мой взгляд Вы вообще не доброс...
Т.е. если пристрелить ваших собачек, то с вас 5к моральных хватит? Ок, значит, ва больше и не пол...