Жизнь без ЕНВД есть! Варианты для магазинов, аптек, общепита и прочих вмененщиков

Как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку? 17 марта пройдите вебинар о том, как не закрыться после отмены ЕНВД.
ЕНВД спасал целую отрасль от грабительской нагрузки. Но надо учиться жить по новым правилам.
С 1 марта нельзя торговать на вмененке обувью, а с 01 июля – лекарственными препаратами. С 2021 года ЕНВД нет.
Информация вебинара адресована всем: ИП, директорам, бухгалтерам.
Вы узнаете:
• Что нужно учесть, чтобы быть готовым к отмене ЕНВД;
• Как выбрать новую систему налогообложения;
• Методику расчета новой налоговой нагрузки;
• Про налоговый контроль вмененщиков.
Сейчас вебинар стоит 4 000 рублей, цена изменится ближе к дате проведения.
Оплачивайте по кнопке ниже и мы вышлем вам ссылку на вебинар.
Автор вебинара – Андрей Жильцов:
• один из самых любимых экспертов по налогам и учете на «Клерке»;
• много лет консультирует бухгалтеров;
• ведет крутейший блог у нас (посты набирают и по несколько десятков тысяч просмотров);
• знает все про проблемы бухгалтеров и как их решить;
• руководит компанией «Мультибухгалтер».