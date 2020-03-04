Жизнь без ЕНВД есть! Варианты для магазинов, аптек, общепита и прочих вмененщиков

Как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку? 17 марта пройдите вебинар о том, как не закрыться после отмены ЕНВД.

ЕНВД спасал целую отрасль от грабительской нагрузки. Но надо учиться жить по новым правилам.

С 1 марта нельзя торговать на вмененке обувью, а с 01 июля – лекарственными препаратами. С 2021 года ЕНВД нет.

Информация вебинара адресована всем: ИП, директорам, бухгалтерам.

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Вы узнаете:

• Что нужно учесть, чтобы быть готовым к отмене ЕНВД;

• Как выбрать новую систему налогообложения;

• Методику расчета новой налоговой нагрузки;

• Про налоговый контроль вмененщиков.

Сейчас вебинар стоит 4 000 рублей, цена изменится ближе к дате проведения.

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Автор вебинара – Андрей Жильцов:

• один из самых любимых экспертов по налогам и учете на «Клерке»;

• много лет консультирует бухгалтеров;

• ведет крутейший блог у нас (посты набирают и по несколько десятков тысяч просмотров);

• знает все про проблемы бухгалтеров и как их решить;

• руководит компанией «Мультибухгалтер».