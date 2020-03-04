Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут вносить по-новому

Самое главное, что поменяется — изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП нужно будет вносить не в течение трех дней, а в течение семи рабочих дней. Причем, любых сведений, содержащихся в пунктах 1 и 2 (для ЮЛ и ИП соответственно), статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юрлиц и ИП».

В ЕГРЮЛ больше не будут содержаться документы, только сведения. Забегая немного вперед, бумажные подлинники или нотариальные копии уставов в ЕГРЮЛ храниться не будут.

Далее, фирменное наименование в ЕГРЮЛ будет не только на русском языке, но и на иностранных. Скорее всего, только латиницей, транслитерация. На китайском, арабском или иврите вряд ли.

Также будут в ЕГРЮЛ отображаться сведения о передаче доли или ее части (в том числе доли, переходящей в порядке наследования) в доверительное управление и о доверительном управляющем долей или ее частью. Раньше такого в законе не было.

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Еще интересные моменты — если у юр. лица меняется наименование, автоматом будут внесены изменения во всех юрлицах, где оно является участником, либо управляющей компанией.

То же самое и с реорганизацией. Если юрлицо прекращает деятельность в связи с реорганизацией (присоединение или слияние), то во всех юрлицах, где оно является участником, будут автоматом внесены сведения о правопреемнике этой компании.

В силу указанные поправки будут вступать спустя полгода с момента опубликования. Вообще, проект внесен Правительством, шансы у него велики дойти до подписания Президентом. Вопрос только, сколько раз законопроект претерпит изменений в самой Госдуме.