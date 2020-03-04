Клерк.Ру

Кто готов заслать в инспекцию зараженного коронавирусом?

Подошел момент, когда ажиотаж, вызванный коронавирусом, должен выйти за пределы деловых новостей. Люди сочиняют шутки, иногда на грани фола.

Не смогли пройти мимо несмешной попытки наживиться на теме и обсудить грани смешного. В соцсетях гуляет скрин объявления о платном походе в налоговую инспекцию. По замыслу вместо предпринимателя или бухгалтера туда идет человек, недавно прибывший из Китая.

После этого «представитель» звонит в поликлинику и жалуется на подозрительные симптомы, читай на коронавирус. Такса – 100 тыс. рублей.

Мы тоже могли посмеяться, но не выходит. Сложно поверить, что ради шутки люди будут тратить время на создание объявления, фотографирование и распространение. Ну, и этическая сторона вопроса смущает даже нас.

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