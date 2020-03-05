Срок использования ОС не меняется из-за поправок в Классификатор

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Ali Закон надо исполнять, а не болт на них класть. Заблокировали потому что он не исполнил решения су... Счета Навального, его жены и родителей заблокированы за минус 75 млн

бух2007 При этом расчет суммы как делалал работодатель, так и будет делать работодатель. ФСС же только пе... Отменяются декретные пособия у работодателя

бух2007 и что? Был не везде. С 2021 года сделают везде. Регионы давно так работают без шума и пыли. А как... Отменяются декретные пособия у работодателя