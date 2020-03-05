Срок использования ОС не меняется из-за поправок в Классификатор

Согласно ПБУ 6/01, срок полезного использования объекта ОС определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
В этой связи при установлении срока полезного использования объекта основных средств организацией может применяться также Классификация основных средств, утвержденная постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.
При этом внесение изменений в Классификацию не является основанием для изменения налогоплательщиком срока полезного использования ОС, установленного, в том числе на основании Классификации, действовавшей на дату принятия к бухучету амортизируемого имущества.
Об этом говорится в Письме Минфина от 19.01.2020 № 03-05-04-01/11816, доведенному до сведения письмом ФНС № БС-4-21/3102@ от 25.02.2020.