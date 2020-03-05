Вдове удалось выбить из ПФР пенсионные накопления ее мужа, хотя все сроки вышли

Как известно, пенсионные накопления тех, кто не дожил до пенсии, получают их родственники.

Напомним, пенсионные накопления, в частности, имеются у граждан 1967 года рождения и моложе. Обращаться за выплатами нужно в ПФР или НПФ, если человек при жизни передал ему право управления своими пенсионными накоплениями. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника.

Однако известно это не всем. Некоторые люди о такой норме закона никогда не слышали.

Один такой случай недавно разбирал Верховный суд.

Молодая женщина, похоронившая мужа в 2010 году, узнала о положенных ей выплатах только спустя 8 лет. ПФР их выплачивать отказался, так как все сроки уже вышли.

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Примечательно, что женщина обращалась в ПФР за оформлением пенсии по потере кормильца, и там ее никто не предупредил о возможности оформить выплату накоплений.

Вдова обратилась в суд и выиграла дело. Но затем ПФР оспорил это решение.

По мнению суда апелляционной инстанции, неосведомлённость вдовы о возможности обращения в ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица не может быть отнесена к уважительным причинам пропуска шестимесячного срока. Суд указал, что все законы по этому вопросу официально опубликованы, находятся в свободном доступе. Никто не виноват, что женщина их не читала.

Однако Верховный суд решил иначе. Там причину пропуска срока сочли уважительной.

Смерть мужа, погибшего в результате несчастного случая на производстве в возрасте 26 лет, явилась для женщины психологической травмой, говорится в Определении Верховного суда №81-КГ19-12 от 16.12.2019.

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После смерти мужа вдова вынуждена была обращаться в суд с различными требованиями, связанными с установлением обстоятельств несчастного случая с её супругом на производстве, установлением факта совместного проживания с супругом в целях решения вопроса об обеспечении жильём, требованием о компенсации морального вреда в связи со смертью супруга, являлась ответчиком по иску банковского учреждения о взыскании с неё как с поручителя, кредита, оформленного на её супруга.

Совокупность указанных обстоятельств также повлияла на пропуск срока обращения в ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица.

Таким образом, спустя почти 10 лет женщина получит накопления ее мужа, не дожившего до пенсии.