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Дальневосточные предприниматели задыхаются от коронавируса. Чем помогут власти

Предприниматели из Приморского края обратились к властям с призывом принять меры «чрезвычайного характера» в экономике региона, которая страдает из-за коронавируса и борьбы с ним.

Бизнес призывает власти разработать инструменты поддержки бизнеса, связанного с импортом, экспортом, логистикой, таможней, сертификацией и туризмом. Просят обязать банки предоставить отсрочку кредитных платежей по основному долгу, временно снизить процентные ставки  и разработать механизмы рефинансирования кредитных продуктов под новые ставки, а налоговиков – дать отсрочку в уплате налогов.

Местное отделение «Опоры России» рекомендовало властям обсудить сложившееся положение с бизнес-сообществом. Пошел второй месяц, как местный бизнес страдает от приостановки трансграничного сообщения с Китаем. Закрытие границы остановило туристический поток, поэтому многие предприниматели не могут покрывать кредиты, лизинговые платежи. Также предприниматели не могут сохранить рабочие места, работу потеряют тысячи местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia.

 

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