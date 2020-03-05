Кому изменили правила применения нулевой ставки по налогу на прибыль

В третьем чтении принят закон, уточняющий применение медицинскими организациями нулевой ставки налога на прибыль. Поправка потребовалась в связи с заменой у медиков сертификатов специалиста на свидетельства об аккредитации.

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, применяют нулевую ставку по налогу на прибыль. Однако одно из обязательных условий применения этой ставки — в штате организации должно быть не менее 50% медперсонала, имеющего сертификат специалиста. Но часть медиков уже не имеют этого сертификата. Поэтому в статью 284.1 Налогового кодекса добавили свидетельство об аккредитации.

Закон вступит в силу после официальной публикации. Но перед этим его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.