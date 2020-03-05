Меняются требования к исковому заявлению с 30 марта

В исковом заявлении или заявлении на выдачу судебного приказа с 30 марта будет необходимо указывать идентифицирующие данные должника.

Это могут быть (если ответчик «физик»):

серия и номер паспорта;

серия и номер водительского удостоверения;

номер СНИЛС;

ИНН;

серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

Если ответчик компания, то кроме наименования и адреса, нужно указать ИНН и ОГРН. Но эти-то сведения в открытом доступе можно легко найти.

При отсутствии таких данных, заявление судом будет оставлено без движения, суд потребует эти сведения предоставить к определенному сроку. Не будет предоставлено – суд вернет исковое заявителю.

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Сделано это с той целью, чтобы исключить взыскание с полных тезок. На данный момент достаточно указать ФИО ответчика и его известное место жительства. Можно указать дату и место рождения, если такие сведения есть.

Не совсем понятно, где брать эти данные, если они истцу не известны, а ответчик их не предоставляет. К примеру, сосед машину поцарапал, причинил имущественный вред. Знаем его только по имени, можно постараться выяснить ФИО. Документы не дает. Тем более, часть указанных сведений совершенно точно являются персональными данными.

Кстати, те же вопросы задавала юридическая общественность полгода назад. Тогда вступление поправок в силу отложили, чтобы выработать механизмы получения этих персональных данных. Видимо, выработали.

Указанные изменения вносит Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменен Федеральным законом от 17 октября 2019 г. № 343-ФЗ.