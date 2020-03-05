Как ИФНС притягивает аргументы за уши

Инспекция заявила, что сделки между компанией и контрагентами нереальны. Один из аргументов: у компании и одного из контрагентов якобы есть общие сотрудники.

Численность сотрудников спорного контрагента в 2014 году – 0 человек, в 2015 – 6 человек (из них 4 – сотрудники налогоплательщика), в 2016 году – 0 человек. Налогоплательщика в 2014 году – 38 человек, в 2015 году – 40 человек, я в 2016 году 116 человек. Вот в такой ситуации инспекция заявляет о наличии общих сотрудников.

К счастью, суды адекватно отреагировали на этот странный аргумент словами «нельзя говорить о том, что у заявителя и ООО «РЭМ» имеется в широком смысле "наличие общих сотрудников”».

Кроме того, суды решили, что совмещение сотрудниками налогоплательщика работы у контрагента не имеет значения для разрешения дела. Ведь генеральный директор контрагента никогда не работал у налогоплательщика, а генеральный директор налогоплательщика никогда не работал у контрагента.