«Битрикс24» из-за коронавируса сделал бесплатный тариф для бизнеса

Базовый тариф сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» стал бесплатным для всех компаний из-за коронавируса.

До этого без ограничений на платформе могли работать только компании до 12 человек. Сервис снял этот лимит, чтобы бизнес нес меньше убытков при переводе сотрудников на удаленную работу, пояснили в компании журналу Inc. Кроме того, удаленная работа поможет сотрудникам почувствовать себя в безопасности.

Ранее из-за коронавируса Google сделал бесплатными премиум-функции Hangouts для удаленных конференций. Компания хочет помочь бизнесу и образовательным учреждением оставаться на связи.