Московских работодателей обязали измерять температуру сотрудников.

Из-за угрозы распространения коронавируса в столице введен режим повышенной готовности для городских служб, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Он подписал соответствующий указ. Документ обязывает прибывших из заграницы граждан (Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии, Испании и других странах с большим количеством случаев заболевания), после возвращения в Россию сообщить о поездке «на горячую линию города Москвы» и обеспечить «самоизоляцию на срок до 14 дней» с момента приезда.

«Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная», – подчеркивает мэрия.

Кроме того, работодатели обязаны каким-либо образом устроить процедуру измерения температуры работников. И отстранять от работы тех, у кого она повышена.