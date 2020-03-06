Минюст США рассказал, за что Тинькову грозит тюрьма на 6 лет

«Основателя российского банка обвинили в налоговом мошенничестве», – с таким заголовком вышел релиз на сайте Министерства юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков был косвенным мажоритарным акционером внеофисного онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги. Обвинение заявляет, что в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в 2013 году, Тиньков фактически владел акциями банка на сумму более 1 миллиарда $.

Через три дня после IPO Тиньков отказался от своего гражданства США – облагаемое налогом событие, требующее от Тинкова доложить в IRS о конструктивной продаже своих активов по всему миру, сообщить о прибыли от конструктивной продажи этих активов в IRS и уплатить налог на такую прибыль в IRS.

Хотя Тиньков предположительно владел более чем 1 миллиардом $ акций TCS на момент его экспатриации через структуру Британских Виргинских островов, Тиньков подал налоговую декларацию за 2013 год, в которой сообщалось о доходах менее 206 000 $, и некорректные первоначальный и годовой отчет об экспатриации за 2013 год, где сообщалось, что его чистая стоимость составляла 300 000 $.

Если вину Тинькова докажут, его грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы по каждому пункту. Как мы понимаем, речь идет о шести годах. Ему также грозит период контролируемого освобождения, реституция и денежные штрафы.

Следующее заседание пройдет в суде Лондона 27 апреля.