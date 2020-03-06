На ФНС стали меньше жаловаться. Правда

Количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам за 2019 год снизилось на 7,9% по сравнению с 2018 годом. При этом число жалоб на решения по налоговым проверкам уменьшилось на 28,2%.

Сократилось и количество обращений заявителей в суды. В 2019 году суды 1 инстанции вынесли на 15,2% меньше решений по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, чем в 2018 году. Количество жалоб на решения по государственной регистрации и отказе в ней также сократилось на 5,3%.

По мнению налоговиков, снижение по всем параметрам происходит благодаря выработке единых правоприменительных подходов при рассмотрении жалоб, учету судебной практики, доведению правовой позиции до налогоплательщиков, в том числе через онлайн-сервисы ФНС.