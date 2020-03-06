Не ждите высоких выплат по больничному из-за коронавируса

Больничный из-за карантина оплачивается точно так же, как и обычный больничный. Такое разъяснение сегодня дали в Минтруде.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Ветлужских выступил с инициативой увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

Однако по мнению Минтруда, на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования, передает РИА Новости.

«Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания», — отметили в Минтруде.