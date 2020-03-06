Больничные пособия увеличат?

Есть вероятность, что у работников, попавших в карантин по коронавирусу, вырастет больничное пособие. Такое предложение рассмотрит Минтруд.

Автор инициативы – член комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских.

Сейчас люди с симптомами опасных заболеваний могут находиться на карантине 14 дней с выдачей листка нетрудоспособности. За это время им положено пособие: 60% от зарплаты при стаже до 5 лет, 80% – от 5 до 8 лет, 100% – более 8 лет. Получается, что молодые специалисты, находящиеся на карантине, сильнее остальных теряют в деньгах.

Ветлужских предлагает выплачивать пособия по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты. Соответствующий законопроект депутат уже направил в Минтруд, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, что столичных работодателей обязали измерять температуру сотрудников.