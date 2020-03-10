Здоровые самоизолированные москвичи могут оформить больничный лист задним числом

На минувшей неделе указом мэра столицы обязали прибывших из ряда стран граждан после возвращения в Россию сообщать о поездке «на горячую линию города Москвы» и обеспечить «самоизоляцию на срок до 14 дней» с момента приезда.

На сайте столичной мэрии размещена информация о порядке выдачи больничных листов для таких самоизолированных граждан.

Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Сообщается, что если у вас нет симптомов заражения, за больничным листом НЕ НАДО ходить в поликлинику. Заказать больничный лист можно по телефону горячей линии 7(495)870-45-09 Документ к вам домой привезёт курьер в течение двух дней.

Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад.

Такой порядок выдачи больничных будет действовать до 1 апреля.