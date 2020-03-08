Заработал новый формат ОСАГО: можно на нем же указывать КАСКО

С 8 марта вступили в силу новые правила оформления полиса ОСАГО.

На обратной стороне полиса ОСАГО можно указать условия договора КАСКО. Договор добровольного автострахования теперь вообще не нужно заключать в виде отдельного документа.

Еще новый полис должен включать в себя риски утраты или повреждения транспортного средства.

Сроки действия ОСАГО и КАСКО должны совпадать. Прекратила действия одна страховка — прекращает и вторая

При этом, от добровольного автострахования можно отказаться, не расторгая обязательную. «Двойной полис» доступен как в бумажном, так и в электронном виде.