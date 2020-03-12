На работников-иностранцев тоже надо сдавать СЗВ-ТД

Иностранный гражданин по патенту устроился на работу, заключив трудовой договор. Нужно ли на этого работника подавать форму СЗВ-ТД?

В ПФР пояснили, что вне зависимости от гражданства, по действующему законодательству и работник, и его работодатель обязаны действовать в соответствии с Трудовым кодексом той страны, где они работают.

Это подразумевает необходимость фиксировать факт такого трудового сотрудничества в трудовой книжке. Законодательство не предусматривает каких-либо исключений для работника-иностранца.

Поэтому если работодатель заключил трудовой договор с иностранцем (иностранный гражданин зарегистрирован в системе индивидуального (персонифицированного) учета), то сведения о его трудовой деятельности следует представлять в ПФР.