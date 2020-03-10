Налоговики будут еще жестче следить за товарами: ФНС подписала соглашение с ФТС

Федеральная таможенная служба будет оперативно обмениваться с ФНС электронными данными в рамках прослеживаемости товаров. Об этом рассказал глава налоговой службы Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии ФТС.

Во время своего выступления Егоров подчеркнул, что цифровизация позволяет встраиваться в среду участников внешнеэкономической деятельности и повышает оперативность в таможенном и налоговом контроле.

«На сегодня у нас получается 3,6 трлн рублей НДС в автоматизированном режиме отработано от таможенной службы, и тут же найдено в декларациях налогоплательщиков в качестве вычетов. И полностью состыковано», — заявил глава ФНС.

По результатам выездных и камеральных проверок за 2019 год с использованием информации ФТС России доначислено 82 млрд рублей, что составляет 24% от общей суммы доначислений в рамках налогового контроля. Проведено 176 скоординированных налоговых проверок.

В ближайшее время будет организован обмен промышленными данными по прослеживаемости через систему межведомственного электронного документооборота.