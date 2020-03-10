«Клерк» вошел в ТОП-15 финансовых СМИ!

Конечно. С православной точки зрения, там где рай и ад и как бэ всё. Рай им не полагается, вечный...
Не сотрудничает. Поверьте - на дух не переносит.Это уж у Вас в голове каие-то чудаковатые домыслы...
Спасибо за подробную статью!У MBA конечно есть альтернативы, и одна из них Executive Programme fo...
Неа))) Это послание Сталину и всем ему подобным на все времена)))Главному цензору-литидеологу отр...
Это действительно великая награда, надолго ли?
Нужно ещё уговорить графа Потоцкого - где те потребители, которые ощутимо увеличат покупки даже п...
Смог по своему, оставил их в покое друг с другом, потому что это была настоящая верная вечная люб...
Очередной известный бред больного предпринимателя Сергея Васильева....
а по мне так всё в этом мире взаимосвязано, особенно сатана и финансы)Не может Воланд благословит...
А толку-то?Пособие при рождении и пособие вставшим на учёт в ранние сроки беременности перечислят...
Я согласна с приведенными примерами. Безусловно, когда кроме вопроса денежной "выгоды" или "не вы...
Благосостояние народа тоже будете пошлинами поднимать? Люди не могут покупать одежду по цене авто...
Жить будете плохо, но недолго (с)
Это совсем не так. Ее любовь как раз не такая, а наоборот грешная. Эту любовь не ммог благословит...
и монгольские скулы. ты была моей тайной, зазнобой моей :) ...
"Любовь смиряет гордые сердца, учит высокомерных снисхождению, но главное ее свойство — все возвы...
Почему надо бросаться из одной крайности в другую? Либо пиджаки-костюмы, либо розовые волосы, тат...
Вас и Митяя же не гонят на другие форумы с коммунистическим бредом ))...
Одно другому не мешает, в данном случае )
ой, а я подумала это про бестолковую и не имеющую границ любовь Иешуа к роду человеческому)...
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу...
бредить о мистике идите на другие форумы. А здесь экономисты - люди, которые точно знают себестои...
А не надо выпендриваться))Вот Чича торгует себе вискариком в удовольствие. Каждый день у него как...
Это совсем не важно. )) Вторая часть романа начинается: "За мной, читатель! Кто сказал тебе, что ...
Да он вообще на своей волне вклинился в обсуждение совсем иных материй)))#этождмитрий ))))...
Возможно, я в любви не профессионалка)
Достаточно прочитать название романа, мне так кажется. Это роман о любви, это совершенно очевидно...
Дмитрий, Вы же отличник по какой то там логике. Сравните "взять у природы милость" и "управлять о...
"...Никто не знал, да, наверное, и никогда не узнает, чем занималась в Москве эта женщина и на ка...
Все равны, но некоторые равнее. Работодателя не бюджетника взгрели бы так, что мало не показалось...
Так ведь плохо в Лондонах Сэмену нынче. То полоний в чай насыпят, то новичком дверь покрасят, то ...
пальцем в небо тыкнуть не забыл? Экономика - наука о денежных потоках, и тут нет места мистике. Д...
Все так, все так, только мы с Прозой тут о другом, о другом...о Высших Материях...Это не для уров...
это легко регулируется таможенными пошлинами.
Комсомол как раз осознанно управляли обстоятельствами. Слова известного русского советского биоло...