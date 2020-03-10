«Клерк» вошел в ТОП-15 финансовых СМИ!

VikaV2193 Конечно. С православной точки зрения, там где рай и ад и как бэ всё. Рай им не полагается, вечный... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

MaxC Не сотрудничает. Поверьте - на дух не переносит.Это уж у Вас в голове каие-то чудаковатые домыслы... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

Peter Hahn Спасибо за подробную статью!У MBA конечно есть альтернативы, и одна из них Executive Programme fo... Кому нужен ваш MBA?

VikaV2193 Смог по своему, оставил их в покое друг с другом, потому что это была настоящая верная вечная люб... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

проза жизни а по мне так всё в этом мире взаимосвязано, особенно сатана и финансы)Не может Воланд благословит... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

ZloiBuhgalter А толку-то?Пособие при рождении и пособие вставшим на учёт в ранние сроки беременности перечислят... Бюджетникам не дали освобождение от зарплатного рабства. Ходите с «Миром»

Natali Kr Я согласна с приведенными примерами. Безусловно, когда кроме вопроса денежной "выгоды" или "не вы... Бухгалтерам опять предсказывают вымирание

Над.К Благосостояние народа тоже будете пошлинами поднимать? Люди не могут покупать одежду по цене авто... Путин рассказал о пособии на детей до 7 лет

VikaV2193 Это совсем не так. Ее любовь как раз не такая, а наоборот грешная. Эту любовь не ммог благословит... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

VikaV2193 Вас и Митяя же не гонят на другие форумы с коммунистическим бредом ))... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

проза жизни ой, а я подумала это про бестолковую и не имеющую границ любовь Иешуа к роду человеческому)... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

VikaV2193 Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

ДмитрийW бредить о мистике идите на другие форумы. А здесь экономисты - люди, которые точно знают себестои... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

MaxC А не надо выпендриваться))Вот Чича торгует себе вискариком в удовольствие. Каждый день у него как... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

MaxC Да он вообще на своей волне вклинился в обсуждение совсем иных материй)))#этождмитрий ))))... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

VikaV2193 Достаточно прочитать название романа, мне так кажется. Это роман о любви, это совершенно очевидно... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

VikaV2193 Дмитрий, Вы же отличник по какой то там логике. Сравните "взять у природы милость" и "управлять о... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

проза жизни "...Никто не знал, да, наверное, и никогда не узнает, чем занималась в Москве эта женщина и на ка... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

mityai Так ведь плохо в Лондонах Сэмену нынче. То полоний в чай насыпят, то новичком дверь покрасят, то ... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

ДмитрийW пальцем в небо тыкнуть не забыл? Экономика - наука о денежных потоках, и тут нет места мистике. Д... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00