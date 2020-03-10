Клерк.Ру

«Клерк» вошел в ТОП-15 финансовых СМИ!

Ура, «Клерк» опять оказался в числе самых цитируемых СМИ финансовой отрасли! Рейтинг двадцатки ежегодно составляет компания «Медиалогия».

Впервые наш сайт попал в рейтинг год назад. Тогда «Клерк» занял 20-е место, а в этом году уже 14-е.

Спасибо нашим читателям за то, что остаетесь с нами. Мы работаем для вас.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Период исследования: 1 января – 31 декабря 2019 года.

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