Мишустин срочно совещался с Новаком и Силуановым о сохранении стабильности российской экономики

Кроме них, на совещании были Орешкин, Набиуллина, и другие.

Обсудили срыв сделки с ОПЕК, цены на нефть, ситуацию с эпидемией коронавируса, и прочими событиями в мире.

В итоге пришли к выводу, что все стабильно, беспокоиться не о чем, все было просчитано и продумано, а резервов и исполнения бюджета точно хватит чтобы защитить экономику от краха.

Учитывая, как скачет доллар, вполне обоснованное совещание.

И вообще, тут Конституцию меняют, с обнулением срока Путина. Он вроде как и не против, но только если Конституционный суд разрешит.