Путин не против обнуления своего срока президентства

Владимир Путин выступил сегодня в Госдуме во время обсуждения поправок в Конституцию.

Обсуждались в том числе и возможные поправки по срокам президентства. На заседании Валентина Терешкова предложила в новой Конституции обнулить президентские сроки и вообще убрать упоминание о них.

Путин высказал свою позицию по этому вопросу:

«Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков»

Однако после этого он сказал, что вариант с обнулением сроков был бы возможен, если бы Конституционный суд дал на это разрешение.