Все удивились, но данные о бухотчетности из ГИРБО можно получить бесплатно. Вот регламент

Утвержден регламент ФНС по предоставлению данных из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). Приказ № ММВ-7-1/586@ от 25.11.2019 прошел регистрацию в Минюсте и официально опубликован.

В этом году организации впервые сдают бухотчетность и аудиторские заключения в ГИРБО. Вернее, сдают они это в налоговые органы, а оттуда уже отчетность попадет в информационный ресурс. Органы статистики более не будут принимать отчетность и публиковать бухгалтерские данные организаций. Теперь такую информацию придется получать из ГИРБО по установленному регламенту.

В принятом регламенте прописаны:

требования к порядку предоставления государственной услуги;

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в т.ч. особенности выполнения административных процедур в электронной форме;

порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.

Получение информации о конкретной организации предоставляется бесплатно в день регистрации запроса в интернет-сервисе, размещенном на сайте ФНС (будет работать с мая 2020 года). Абонентская плата за неограниченный доступ к данным ресурса обойдется в 200 тыс. руб. Такая стоимость установлена постановлением Правительства РФ от 25.06.2019 № 811.