Официальный курс на завтра: доллар минус 55 копеек, евро минус 84

Банк России установил официальные курсы валют на 12 марта. Рубль немного отыграл своё падение.
Курс доллара понизился на 54,88 копейки, составив 71,472 рубля (72,0208 рубля на 11 марта). Курс евро снижен на 83,81 копейки, до 81,0207 рубля (81,8588 рубля на 11 марта).
А вот на биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 71,58 рубля (плюс 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро на 12:12 мск — 81,06 рубля (плюс 55 копеек).