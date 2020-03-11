Акционеры смогут голосовать заочно. Потому что коронавирус

Публичные акционерные общества в этом году смогут провести годовые собрания акционеров в заочной форме. Такую поправку поспешно внесли ко второму чтению в законопроект о продаже правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Согласно поправке общее собрание акционеров ПАО в 2020 году по решению совета директоров или наблюдательного совета «может быть проведено в форме заочного голосования».

Первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов уточнил ТАСС, что такое голосование будет доступно только в этом году и связано это с коронавирусом.