Вице-спикер Думы самоизолировался. Угадайте, почему: вирус, Конституция, нефть?

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой вернулся из Парижа, где проходило заседание ПАСЕ, и в связи с этим теперь будет работать удаленно.

«Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю», — написал Толстой на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, указом мэра столицы прибывших из ряда стран граждан обязали после возвращения в Россию сообщать о поездке «на горячую линию города Москвы» и обеспечить «самоизоляцию на срок до 14 дней» с момента приезда.