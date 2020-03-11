Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля после объявления пандемии

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже к 22:07 вырос до 73,15 рубля. Это на 1,75 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов, следует из данных биржи.

Это максимальное значение курса американской валюты на Московской бирже с марта 2016 года, указывает ТАСС.

Курс евро в ходе торгов поднимался до 82,49 рубля, что почти на два рубля больше уровня закрытия биржи 10 марта.

В ходе торгов обе валюты незначительно снизились. Доллар закрепился около 73 рублей, а евро — выше 82 рублей.