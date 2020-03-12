Рубль падает от пандемии. Уже 74 рубля, как в 2016 году

Вчера ВОЗ объявила пандемию коронавируса. На фоне этой новости курс доллара укрепился на 1,5%, до 74,04 рублей (по состоянию на 10:05 мск). Курс евро растет на 1,73%, до 83,58 рублей. Это данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи упал на 4,5% до 2380,73 пункта. Индекс РТС снижается на 6,74% – до 1012,93 пункта.

Коронавирус серьезно влияет на мировую экономику, инвесторы пересматривают портфели. Эксперты не перестают говорить о том, что рубль продолжит слабеть. На это влияет и падение нефтяных котировок.