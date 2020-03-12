Путин похвалил технологии в малом бизнесе. А мы вспоминаем АИС «Налог-3»

Над.К Не любой. Но против ВВП, потому что он уже своё отпрезидентил. Пора и честь знать.... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

Wern "Государство - это я" - это уже было в историиНе только лишь все умеют без бумажки мудростью сраз... Все, кто критикуют Терешкову — не любят свою страну

Галина20 здравствуйте, а можно ли сказать, что все сказанное выше касается ситуаций, когда у сотрудника не... Аренда жилья для сотрудников: нужно ли платить НДФЛ и страховые

Над.К А что это у вас за сакральная цифра в 60 т.р.? Типа для бедных только? ;) ... Самозанятые: что нравится и не нравится людям

Мaksimova да ничего не будет с банками вот,что будет с обычными людьми,вот это вопрос другой)... Что будет с банками в России из-за коронавируса

ДмитрийW скорее наоборот, когда всё хорошо выборы не интересны, а когда капец - тогда возникает 1917 год.... Черный понедельник. Кто виноват и что делать

Дмитрий424 Таки да, чем больше нуждающихся в стране, тем увереннее проголосуют за новую конституцию, такая м... Черный понедельник. Кто виноват и что делать

ДмитрийW на самом деле это важная проблема. И думаю нотариусы правы - если у ООО нет 15 т.р. на смену дире... Не хотите захвата ООО сторонним директором? Удостоверяйте решение о его смене у нотариуса!

VikaV2193 Я Вам отвечу, что с действующей властью эти люди стараются не конфликтовать и без надобности не в... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

mityai Ни секунды в ваших словах сомневаться не буду - на Клерке все друг другу верят наслово. Как же ещ... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

ДмитрийW Вообще думаю, что НПД должен быть ограничен по доходам до 60 т.р. в месяц в среднем за год. Для б... Самозанятые: что нравится и не нравится людям

ДмитрийW Вы в курсе, что в правовом плане НПД это ИП ? Думаю ООО вы держали не для вычетов НДС или зачёта ... Самозанятые: что нравится и не нравится людям

mityai Причем тут выдвижение. Я спросил есть ли такой человек, за которого вы бы отдали голос, ваш канди... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

kotobormot а я вот уже было хотела путевки на лето покупать, что делать то??? ждать??? а вдруг потом не буде... Сотрудник не хочет в карантин после поездки за границу. Что делать?

ДмитрийW всё зависит от численности твоего "профсоюза". Если вас не смогут просто так выкинуть из зала и у... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

VikaV2193 Я утверждаю, что в России есть много людей способных быть президентом. Допустим, я назову 2 имени... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

bzzztomas77 Трамп много что обещал, но вам же главное - хайпануть погромче."Дефицит госбюджета США в феврале ... Трамп отменит зарплатные налоги из-за коронавируса

mityai Я жду от аргумента что "помимо ВВП в России есть кому быть президентом" конкретного продолжения "... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

tomaih@mail.ru Я тоже поддерживаю НДП. Очень удобный налог. Я бухгалтер, 10 лет держала ООО для легализации. А т... Самозанятые: что нравится и не нравится людям

Бабловед Я сам когда-то студентом подрабатывал на выборах и кухню с подсчётом бюллетеней знаю. Мои родител... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

Над.К Сто раз обсужали, что нынешние власти не допустят появления кандидата ;) Вы не можете быть настол... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

VikaV2193 Дмитрий , а можете пояснить, что именно Вы определяете , как чудо, которое не совместимо с профес... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

katis-suda в транспорте разные сидят на местах для инвалидов и пожилых. и яжмужчинапослеработыустал и яжстуд... Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

DimonchikZZZZZ Полностью поддерживаю введение НДП. Микро бизнесу состоящему из одного человека, оказывающего усл... Самозанятые: что нравится и не нравится людям