Путин похвалил технологии в малом бизнесе. А мы вспоминаем АИС «Налог-3»

«От киосков и палаток девяностых до высоких технологий». — рассказал президент о современном малом бизнесе.
Путин считает, что современный малый бизнес проделал большой путь, и становится высокотехнологичным.
«И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля — купил подешевле, продал подороже, — отметил президент. — Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес».По его словам, такие предприятия работают достаточно эффективно, а экспорт российских товаров и услуг растет (по материалам ТАСС).
Открываем статистику, смотрим, что экспортирует Россия в последние два года.
Экспорт из России за 2019 составил $420.4 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6.5%.В основном экспортировались:
- 53% — Минеральные продукты: Поставки в «Китай» (18%), «Нидерланды» (16%), «Южную Корею» (6%).
- 13% — Скрытый раздел: Поставки в «Германию» (20%), «Турцию» (9%), «Австрию» (6%).
- 9% — Металлы и изделия из них: Поставки в «Нидерланды» (13%), «Турцию» (8%), «Беларусь» (6%).
- 5% — Продукция химической промышленности: Поставки в «Бразилию» (10%), «Финляндию» (7%), «Китай» (6%).
- 4% — Драгоценности: Поставки в «Англию» (42%), «Бельгию» (14%), «США» (10%).
- 3% — Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в «Китай» (16%), «Казахстан» (14%), «Беларусь» (13%).
- 2% -— Продукты растительного происхождения: Поставки в «Турцию» (18%), «Египет» (13%), «Бангладеш» (5%).
- 2% — Древесина и изделия из нее: Поставки в «Китай» (39%), «Финляндию» (6%), «Японию» (5%).
- 1% — Пластмассы, каучук и резина: Поставки в «Беларусь» (17%), «Казахстан» (15%), «Китай» (8%).
- 1% — Продукты животного происхождения: Поставки в «Китай» (33%), «Южную Корею» (26%), «Нидерланды» (14%).
- 30% — Машины, оборудование и аппаратура: Поставки из «Китая» (37%), «Германии» (11%), «Италии» (6%). (данные отсюда)
Может, это загадочный «скрытый раздел»? Скрывает высокие технологии малого бизнеса?Почему-то на ум из высоких технологий в малом бизнесе приходят только искусственный интеллект, дающий кредиты МСБ и АИС «Налог-3», помогающий выявить цепочки контрагентов до последнего колена. Вот уж правда, высокие технологии.