Прокуратура нашла в интернете полную таможенную базу за восемь лет

В интернете обнаружена база данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

При мониторинге сети Северная транспортная прокуратура нашла ресурс, где предлагается купить полную и регулярно обновляемую таможенную базу. Она содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

Представители ММТП подали иск с требованием запретить доступ к базе и суд удовлетворил его. После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для блокировки ресурса.