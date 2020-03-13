В Госдуме предложили запретить людям поездки за границу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести запрет на все международные поездки и закрыть границу с Украиной из-за распространения коронавируса.

Государство должно продумать наиболее эффективные способы защиты населения от опасной болезни, заметил политик. В первую очередь нужно перекрыть каналы распространения вируса из других стран, считает лидер ЛДПР.

«Около 3 миллионов украинцев находятся в Италии и во всей Европе. Они будут возвращаться на Украину, потом в Россию. Украина в самой большой зоне опасности. Через нее коронавирус может к нам прийти. Надо наглухо закрывать границу с Украиной, чтобы не было проникновения заразы».

Ещё одним необходимым решением должен стать запрет на любые международные поездки, заявил Владимир Жириновский.

«Наши люди продолжают ездить в Италию, хотя вся Италия закрыта, уже итальянцы сидят дома, а русские туристы едут туда заражаться. Потом будут обижаться, что их будут закрывать в специальные бараки против инфекции.

Запретить продажу путевок! И вообще следует запретить любые поездки, не только туристические», - резюмировал лидер ЛДПР.