Кудрин: скорее всего мы стоим на пороге кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал недостижимыми темпы экономического роста, запланированные на 2020 год.

«Если цена на нефть будет около 35 долларов, как последние дни, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически. Может даже быть отрицательный эффект», — сказал Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, такое положение дел повлияет на инфляцию, и она может вырасти «до шести, а может, даже больше процентов».

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего мы стоим на пороге кризиса», — заявил Кудрин.

Он напомнил, что в предыдущем кризисе 2008-2009 годов Китай оставался драйвером мировой экономики. «Насколько сейчас Китай будет по-прежнему драйвером, сложно сказать, именно потому, что он стал эпицентром проблем с коронавирусом», — сказал глава Счетной палаты.