Заблокировали сайт против поправок в Конституцию. Там были десятки тысяч подписей

Роскомнадзор заблокировал сайт «Нет!», на котором, по словам организаторов компании, уже собрали десятки тысяч подписей против внесения конституционных поправок.

Формальный повод для блокировки — нарушение закона о персональных данных. Решение вынесено Таганским районным судом г. Москвы.

Сайт «Нет!» был организован оппозиционной общественной организацией «Открытая Россиея».

Глава организации уже заявил, что «Открытая Россия» собирается не только обжаловать это решение, но и создать «зеркало» сайта в ближайшее время.

Все при деле. Одни создают, другие блокируют.

Кстати, Роскомнадзор VPN теперь тоже отслеживает.