Роскомнадзор прикроет VPN в России. Запустили систему за 19,92 млн

Роскомнадзор запустил новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России.

В апреле прошлого года был проведен тендер на разработку такой системы, сейчас запустили в опытную эксплуатацию.

Контракт стоил 25 млн рублей, по итогам закупочных процедур цена снизилась до 19,92 млн рублей.

Но все равно, согласитесь, много. Кстати, система не блокирует эти сервисы, просто отслеживает.

Причем, VPN могут пользоваться совсем необязательно для того, чтобы ходить по всяким там запрещенным сайтам. Им часто пользуются разработчики программного обеспечения, программисты, создатели сайтов — для работы с различными программами. Они тоже становятся нарушителями?

Пока санкций за использование VPN не предусмотрено.

А еще, Роскомнадзор заблокировал сайт, собиравший подписи против поправок в Конститууцию.