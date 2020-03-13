В апреле ФНС дополнит Единый реестр субъектов МСП. Какие компании туда попадут

С 10 апреля ФНС России начнет вносить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства компании со статусом социальных.

С 1 по 5 апреля 2020 года уполномоченные органы исполнительной власти регионов представят списки таких предприятий.

Вся информация поступит в ФНС в электронной форме. Ее также можно ввести вручную непосредственно в сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» после соответствующей авторизации.

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» появилось в законодательстве в середине 2019 года. Их закрепили Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ. Социальным предприятиям могут давать различные льготы и преференции, например, льготную аренду недвижимости и субсидии.