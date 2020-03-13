Кредитные кооперативы обвинили в массовом мошенничестве с ипотекой многодетных

Оператор программы по софинансированию ипотеки для многодетных семей «Дом.РФ» считает, что сотни заявлений на господдержку могут быть «недобросовестными».

Предупреждение об этом он направил в Банк России, с письмом ознакомился РБК.

Речь идет о программе, анонсированной президентом Владимиром Путиным в феврале 2019 года. Она стартовала 25 сентября и действует для семей, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок. Таким семьям государство выделяет 450 тыс. руб. на погашение тела долга или процентов.

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Оператором программы является «Дом.РФ», он принимает заявления от кредиторов на погашение 450 тыс. руб. по ипотечному займу и, если собраны все необходимые документы, выделяет собственные средства. Затраты «Дом.РФ» компенсируются из бюджета. Программа оказалась востребованной: на 15 января «Дом.РФ» одобрил 28,5 тыс. заявлений от многодетных семей и выплатил средства в 93% случаев (12,15 млрд руб.).

Однако в постановлении правительства, которым регулируется действие программы, нет требований к кредитору. Самим же заемщикам нужно предоставить, помимо прочего, кредитный договор и документ о приобретении недвижимости.

Как следует из письма, в программе участвуют кредитно-потребительские кооперативы (КПК), от них поступило 1189 заявлений. 522 заявления от КПК на 233 млн руб. одобрено. 1007 заявлений кооперативов касаются договоров займа со своими клиентами, заключенных в период с 25 сентября, то есть после старта госпрограммы, а в 500 заявлениях размер выданного займа равен 450 тыс. руб.

В письме ЦБ «Дом.РФ» упоминает случай с КПК «Финансинвест Фэмили», которая выдала клиенту заем на 150 тыс. руб. на 280 месяцев под 17% годовых. Причем условия договора подразумевали единовременную уплату всей суммы процентов (301 тыс. руб.) по истечении 90 дней пользования деньгами.

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«Дом.РФ» попросил ЦБ проверить деятельность 87 КПК, выдававших займы в среднем на 450 тыс. руб. У оператора нет законных оснований отказывать в выплате денег.

Депутаты Госдумы уже готовы перекрыть лазейку для мошенников, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. КПК дали возможность участвовать в программе потому, что они работали в сельской местности. Но в случае массового мошенничества их из закона уберут.