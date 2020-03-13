Из-за коронавируса перенесли «Неделю российского бизнеса» с участием Путина

Глава РСПП Александр Шохин объявил о переносе сроков проведения Недели российского бизнеса, которая была запланирована на 16-20 марта 2020 года.

«С учетом ситуации по коронавирусу мы приняли решение о переносе Недели российского бизнеса. Планируем провести съезд РСПП в октябре — это традиционная дата заседания Правления РСПП. Форумы НРБ, если будет позволять ситуация, мы проведем по отдельности, до съезда РСПП», — сказал Александр Шохин.

Поясним, Неделя российского бизнеса — ключевое мероприятие РСПП, на котором формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

В рамках форума 19 марта был запланирован съезд РСПП, в котором должен был принять участие президент Владимир Путин.