Клерк.Ру

Выбрали бумажную трудовую книжку? Форму СТД-Р не получите

Должен ли работодатель выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р сотрудникам, выбравшим ведение сведений о трудовой деятельности с использованием бумажной трудовой книжки?

Такой вопрос задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Ответ Роструда — нет. Такие сведения выдаются только тем, в отношении кого заведены электронные трудовые книжки.

Напомним, согласно ст. 66.1 ТК работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя:

  • в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
  • при увольнении в день прекращения трудового договора.

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