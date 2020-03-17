Выбрали бумажную трудовую книжку? Форму СТД-Р не получите

Должен ли работодатель выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р сотрудникам, выбравшим ведение сведений о трудовой деятельности с использованием бумажной трудовой книжки?

Такой вопрос задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Ответ Роструда — нет. Такие сведения выдаются только тем, в отношении кого заведены электронные трудовые книжки.

Напомним, согласно ст. 66.1 ТК работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя: