Выбрали бумажную трудовую книжку? Форму СТД-Р не получите

Должен ли работодатель выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р сотрудникам, выбравшим ведение сведений о трудовой деятельности с использованием бумажной трудовой книжки?
Такой вопрос задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Ответ Роструда — нет. Такие сведения выдаются только тем, в отношении кого заведены электронные трудовые книжки.
Напомним, согласно ст. 66.1 ТК работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.