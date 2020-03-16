Магазины одежды в России будут закрываться. В Китае стоит производство

Ряд fashion-ритейлеров не исключает временного закрытия магазинов на фоне коронавирусной угрозы. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торговых центров.

Крупные ритейлеры разослали торгцентрам обращения с просьбой разделить с ними негативные последствия пандемии коронавируса, узнал «Коммерсант». Такие сообщения управляющие компании получили от УК АО «Зара СНГ» — «дочки» Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) и ООО «Ре Трэйдинг» — «дочки» LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay). Аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

В «Зара СНГ» не исключили временное закрытие магазинов, обратившись к арендодателям с просьбой не взимать за это время арендную плату. Также компания рассчитывает на временное изменение условий договоров аренды, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

Эксперты называют текущее падение посещаемости торговых центров катастрофическим. Особенно пострадали ТЦ, ориентированные на траффик бизнес-центров, так как многие компании уже рекомендовали своим сотрудникам работать из дома.