РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Хотя болезнь может распространяться при любом массовом скоплении людей, где бы они ни собирались.

10 марта в Казанский собор в Санкт-Петербурге привезли частицу мощей Иоанна Крестителя. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, приложиться к святыне пришли сотни людей. Журналисты, побывавшие в соборе, утверждают, что следы поцелуев вытирает тряпкой волонтер, но успевает не за всеми — и это единственная мера предосторожности. Мощи пробудут в Петербурге до 17 марта — затем их увезут обратно в Израиль (по материалам «Медузы»).

При этом, представители РПЦ обещали прислушаться к требованиям администрации и медициниких работников, проводить более тщательную дезинфекцию, и не рекомендуют людям с симптомами ОРВИ приходить в храмы.

В целом, инфекции все равно, куда пришли люди. Это людям нужно думать, куда ходить стоит, а куда — лучше воздержаться.