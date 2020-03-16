Школы в Москве закрывают с 21 марта до 12 апреля

Закрываются все государственные общеобразовательные школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования.

С 17 марта режим свободного посещения распространяется на все государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

С 21 марта до 12 апреля (включительно) режим государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Просьба к родителям, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах.

Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.