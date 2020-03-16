Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек. Всего их 93, четыре выздоровели

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса сообщила новые цифры. Ранее были сведения что заразившихся 63. Теперь их 93.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов» — сообщила Голикова.

При этом, Правительство предлагает изменить оплату по больничным в связи с карантином.