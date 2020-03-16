Больничные на карантин будут оплачиваться по-другому

Глава кабмина Михаил Мишустин дал поручение обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине.

Об этом он заявил сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами.

Что конкретно хотят поменять в порядке оплаты таких больничных — пока неизвестно.

Напомним, ранее звучали предложения производить оплату больничных на карантине в размере не менее 2/3 зарплаты.

Соответствующий законопроект депутат Госдумы Андрей Ветлужских направил в Минтруд.

«Карантин, по сути, — это простой не по вине работника и не по вине работодателя. А простой оплачивается не ниже 2/3 от заработка независимо от стажа. По карантину, как и по больничному, работники со стажем до 5 лет получают только 60%. Выходит, им недоплачивают почти 7% — это тысячи рублей. Вот я и предлагал уравнять эти две формы выплат, подняв минимальный уровень оплаты по карантину до 2/3 от заработка», — цитирует слова депутата «Комсомольская правда».