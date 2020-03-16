Что в разных странах делает правительство для народа, и что — в нашей. Ну, вы поняли

В соцсетях гуляет картинка, что в разных странах делает правительство для народа, и что — в нашей.

Глас народа, как говорится, не задушишь, не убьешь. Просто заголовки из СМИ.

Ранее на «Клерке» писали что бизнесу в Чехии продлили срок сдачи отчетов, а жителейи освободили от уплаты налогов и платежей по кредитам.