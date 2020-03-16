Что в разных странах делает правительство для народа, и что — в нашей. Ну, вы поняли

Кросавчег протоиерей, просто - кросавчег)))
То католики."Глава патриаршей комиссии РПЦ Димитрий Смирнов назвал итальянские власти "безбожными...
ну хоть азбуку в РФ пока не запретили, а то были в истории церкви и такие периоды, "тёмные века" ...
Любой провайдер может видеть кто из пользователей использует VPN, потому что трафик шифруется, а ...
У нас единственная лаборатория, где проводят анализ, вроде в Новосибирске? Думаю, это тоже являет...
Скорее отсутствие здравог смысла, куча народу ещё и целуют все...тьфу противно...
Глупо вводить законы, которые пол страны будет нарушать, потому что не верят в бога, не чтут трад...
Расходы на товар, купленный до перехода на УСН учесть сможем. В первом чтении уже принят про...
Меня интересует: если в качестве посредника выступает фрилансерская биржа, кому фрилансер должен ...
Потому что не учесть расходы на товар, купленный до перехода на УСН...
Так а расходы откуда возьмутся?
Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерац...
тоесть введение Путиным бога в Конституцию их устраивает? Какие же они после этого академики или ...
Давайте обсудим следующий ситуацию. Дело связано с отменой ЕНВД с 01.01.2021. Итак, нынешний ЕНВД...
Угу https://www.klerk.ru/buh/news/497001/
"Декларация при патентной системе налогообложения не сдается.ИП должен заполнять книгу учета дохо...
Также в Москве с 21 марта до 12 апреля закроют государственные общеобраз...
Бедные инфо-бизнесмены...
Мы никогда не узнаем реальное положение дел в России. И не только потому, что власть привыкла скр...
Антидепрессанты не помогут. Они страх не убирают. Пусть воду лучше пьют, но не меньше 2 литров. Х...
Паства всё еще собирает какие-то подписи, а уже царь горы всё утвердил и подписал....
Денежка, распилить скромненько и отчитаться.
Старая инфа: снова всё упало до 30.
уже нашлись, однако, те, кто точно определил, что в списке ни одного писателяодни ПЕЙСатели....от...
Католики на карантине. В Италии даже не отпевают....
это что-то с чем-то, наш местный пфр сказал, что надо и прием и перевод, а областное управление с...
Есть всё таки интеллигенция в России!
Но зато, если снять карантин 23 апреля, то можно легко объяснить резко возросшее желание россиян ...
Перевод на другую должность в трудовой книжке отражен? Значит его и указываете, а не прием на раб...
И вы думаете что они оплатят? ;)
Подскажите, пожалуйста, если последнее кадровое мероприятие перед 01.01.20 - перевод на другую до...
вообще то для деструктивной секты вполне нормально унижать, и уничтожать, своих прихожан. ...
В этой ситуации мы видим конфликт веры и здравого смысла....
я еще 02.03 отправила СЗВ-М и до сих пор не принят висит, завтра начну звонить, опять нахимичили ...
Не, 21 объявят о победе над вирусом, надо же будет карантин снять к 22 апреля, чтобы стопроцентну...