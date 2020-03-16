Российскую границу закроют на въезд и на выезд

Власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в госструктурах.

Объявление о практически полном закрытии границ может быть сделано уже завтра, 18 марта. По некоторым данным проект распоряжения содержит и положения о возможности ограничения выезда граждан РФ за рубеж.

Отмечается, что ограничения на въезд не коснутся граждан РФ, а также тех, у кого есть вид на жительство в России.

Более того, продолжится эвакуация россиян из стран, которые еще не запретили выезд со своей территории.