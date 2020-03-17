Цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, по итогам торгов стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на пять процентов, пишет РИА Новости.

Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. По состоянию на 4:02 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent растет на 5,23%, до 31,17 доллара за баррель.

По закону рынка на ситуацию вокруг цены нефти влияет нестабильность на мировых фондовых биржах, вызванная эпидемией коронавируса. Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).

В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский центробанк. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.