Продуктовых запасов в магазинах хватит на восемь недель. Но их смогут пополнить

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение. Объемы производства товаров позволяют постоянно пополнять магазинные полки.

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. По оценкам ритейлеров, запасов по основным товарным группам хватит почти на восемь недель. Наиболее популярны сейчас гречка, макароны, средства дезинфекции (например, антисептики) и туалетная бумага.

Ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины проблем нет. Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом.

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Представитель АКОРТ отметил, что сейчас сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам и куда в ежедневном режиме нужно довозить продукцию из распределительных центров. Он подчеркнул, что ситуацию со снабжением контролируют правительство, местные администрации и сами ритейлеры.

Минпромторг 16 марта разослал ритейлерам письмо с рекомендациями по работе в период противодействия коронавирусной инфекции. Обращение направлено в АКОРТ, Ассоциацию компаний интернет-торговли, Ассоциацию малоформатной торговли и Союз независимых сетей. Так, ведомство предложило магазинам уменьшить очереди и предупреждать граждан о необходимой безопасной дистанции минимум в один метр друг от друга. Более того, сотрудникам сетей следует регулярно протирать поверхности, к которым чаще всего прикасаются покупатели: ручки тележек, POS-терминалы, дверные ручки. Также ритейлеры должны обеспечить постоянное наличие востребованных товаров в торговых залах и усилить их запасы.

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Объемы производства в стране значительно превышают потребление, а складские мощности позволяют быстро реагировать на изменения, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами, говорят эксперты. Рост спроса на некоторые категории товаров носит временный характер.

Первыми на ситуацию с коронавирусом отреагировали потребители в Москве и области. Объем продаж в гипермаркетах в столичном регионе за неделю, с 9 по 15 марта, вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который обработал 40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс магазинов.

Средний чек при этом увеличился в 1,5 раза — до почти 2,6 тыс. рублей. В супермаркетах и магазинах «у дома» объем продаж не изменился. Хотя средний чек увеличился на 2% (до 445 рублей) и на 9% (до 442 рублей) соответственно. Объем реализации товаров в других регионах страны в этих форматах торговли также не изменился, лишь продажи в гипермаркетах выросли на 1%.